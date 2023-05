Pnrr, il governo userà tutti i fondi e non arretra: ecco la nuova riformulazione

24 maggio 2023 a

a

a

Il governo italiano tranquillizza i bollenti spiriti dell’Ue sul Pnnr. “Stiamo lavorando con serietà per utilizzare tutte le risorse del Pnrr. Ci siamo impegnati a comunicare alla Commissione Ue le variazioni per la riprogrammazione dei fondi entro l’inizio dell’estate” l’annuncio di Paolo Zangrillo in un’intervista su La Stampa.

“Modello L'Aquila per l'alluvione”. Il sindaco Biondi indica le priorità per l'Emilia-Romagna

Il ministro della Pubblica amministrazione si è anche espresso sul pacchetto di aiuti varato dal governo per le zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna e un eventuale impiego delle risorse del Pnrr per opere di consolidamento e prevenzione dei fenomeni meteorologici estremi: “Adesso abbiamo messo in gioco due miliardi che costituiscono una prima risposta concreta. Poi bisognerà pensare alla ricostruzione, tutti i colleghi che in questi giorni hanno visitato quelle terre hanno tratto la sensazione di straordinaria compostezza e grandissima determinazione della popolazione. Quanto al Pnrr, io penso che non possa essere destinato alla ricostruzione, il piano per sua natura prescinde da eventi straordinari. Le risorse vanno trovate altrove”.

Smantellare il Pnrr? Fitto smentisce tutto: "Mai detto". Sinistra sbugiardata

“Il Pnrr è un programma di straordinaria importanza per il nostro Paese, che noi abbiamo ereditato dal precedente governo - spiega ancora Zangrillo -. In ragione delle mutate condizioni di contesto il ministro Fitto con gli altri ministri sta procedendo a una rivisitazione del piano diretta a dargli un contenuto credibile, mettendoci in condizione di utilizzare tutte le risorse che l’Europa ci mette a disposizione. C’è un continuo dialogo con Bruxelles, ci siamo impegnati a dare entro l’inizio dell’estate la formulazione definitiva. La prossima settimana Fitto riunirà la Cabina di regia e si avvieranno gli incontri bilaterali con le Regioni”. Nessun ritardo, il centrodestra va avanti con i lavori per i fondi europei.