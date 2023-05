Stasera Italia, Augusto Minzolini: potere d'acquisto tornato a 30 anni fa

15 maggio 2023 a

L'economia italiana crescerà più del resto dell'Europa. Nonostante questo, però, le famiglie italiane devono fare i conti con un'inflazione galoppante che, anche per gli effetti della guerra, sta facendo crollare il potere d'acquisto degli italiani. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 15 maggio su Rete4. In collegamento c'era Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che evidenzia le difficoltà in cui versano gli italiani.

"La capacità di acquisto degli italiani è tornata al 1995. Tra inflazione e tutto il resto siamo andati 20 anni indietro"@AugustoMinzolin interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/WFwh86DK2M — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 15, 2023

"La capacità d'acquisto degli italiani è tornata al 1995 - ha detto Augusto Minzolini a Barbara Palombelli - Tra inflazione e tutto il resto siamo arrivati vent'anni indietro. Oggi una famiglia si trova esattamente nella situazione in cui si trovava nel '95. Questo dà l'idea di quello che è successo in questi anni. Ed è una questione che ci dobbiamo porre. I mutui adesso sono una cosa impossibile. Credo che nessuno possa farlo. Ci sono stipendi bassi e quello diventa un mito, un miraggio".