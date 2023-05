Francia, attacco a Meloni dal fedelissimo di Macron: “Inumana e inefficace"

10 maggio 2023 a

a

a

Si riaccende la fiamma dello scontro tra Francia ed Italia. E a gettare benzina sul fuoco è sempre un esponente politico transalpino, che anche stavolta usa parole dure per criticare l’operato di Giorgia Meloni alla guida del governo. “La politica di Meloni è ingiusta, inumana e inefficace” l’accusa di Stephane Sejourne, numero uno del partito Renaissance, lo stesso del presidente Emmanuel Macron, nonché presidente del gruppo centrista Renew Europe al Parlamento europeo.

“Meloni incapace di risolvere i problemi”. Altra crisi con il governo francese

“L’estrema destra francese prende come modello l’estrema destra italiana. Bisogna denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni - ha detto ancora Sejourne a Le Figaro - fa molta demagogia di fronte all’immigrazione clandestina. La sua politica è ingiusta, inumana e inefficace”. Le parole di Sejourne sul tema immigrazione non sono una novità, visto che su Twitter aveva dato ragione a Gerald Darmanin, ministro dell’Inter, che aveva scatenato la bufera anti-Italia durante la scorsa settimana: “Darmanin ha avuto ragione a denunciare l'incompetenza e l'impotenza dell'estrema destra europea di fronte all'immigrazione clandestina. Sapevamo che il loro approccio non è né giusto né umano, constatiamo oggi che è anche inefficace”. Si attende ora una replica dagli uomini del centrodestra.