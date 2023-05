Migranti, nuovo attacco dal governo francese: “Meloni incapace di risolvere i problemi”

04 maggio 2023 a

a

a

Sale nuovamente la tensione sull’asse Roma-Parigi per via dell’emergenza migranti. "C'è un afflusso di migranti a Mentone perché Giorgia Meloni, che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici di Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta”, l’accusa pronunciata dal ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, in un'intervista a Rmc. Darmanin ha puntato il dito sull’Italia, additandola di essere la causa delle difficoltà migratorie nel sud della Francia: “Meloni è come Le Pen, dice 'vedrete questo, vedrete quello' e quello che vediamo è che l'Italia sta vivendo una grave crisi migratoria. C’è un vizio nell'estrema destra, che è quello di mentire alla popolazione. L’Italia conosce una gravissima crisi migratoria”.

“Non rispetta il diritto”. La Francia alza i toni e accusa Meloni: metodi inaccettabili

In casa francese la tensione è molto elevata visto che manca un anno dalle elezioni presidenziali e Marine Le Pen ha superato Emmanuel Macron nel gradimento dei cittadini francesi. Questo è stato il risultato di un sondaggio effettuato da Ifop per Paris Match e pubblicato nei giorni scorsi. Il 47% dei francesi dice di preferire la leader del Rassemblement National rispetto al presidente Macron che si ferma al 42%. Le Pen vince il duello anche fra i sostenitori di La France Insoumise, il partito di sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon, dove colleziona il 51% delle preferenze rispetto al 36% di Macron.