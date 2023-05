Decreto lavoro, Antonio Tajani contro la protesta dei sindacati: risposta illogica

06 maggio 2023 a

a

a

I sindacati scendono in piazza a Bologna contro il decreto lavoro. Il ministro degli Esteri, Tajani, non risparmia le critiche e punta il dito contro l'incomprensibile scelta dei rappresentanti dei lavoratori. «Il governo ha fatto tutto ciò che si poteva per aiutare i lavoratori - ha detto Tajani - Abbiamo ridotto il cuneo fiscale fino al 7% e stiamo lavorando per mantenerlo anche con una scelta stabile a partire dal prossimo anno. Uno in democrazia può fare ciò che vuole ma non mi pare una risposta logica a quello che è stato fatto». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della convention di Forza Italia a Milano, commentando la manifestazione organizzata a Bologna da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro le misure del governo sul lavoro.

Forza Italia si ricompatta e punta tutto su Berlusconi: “È e sarà il protagonista”

Inoltre il ministro degli Esteri ha parlato anche degli ultimi sondaggi politici. «Ci sono appena arrivati i sondaggi settimanali e Forza Italia cresce dello 0,3%. Una crescita costante, in una settimana non è poco. Non ci accontentiamo, vogliamo andare avanti a governare bene», ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento dal palco della convention di Forza Italia a Milano.