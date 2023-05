Tagadà, Tajani attacca la Francia: a Ventimiglia deve rispettare le regole

05 maggio 2023 a

Scontro Italia-Francia sui migranti. La questione Ventimiglia tiene banco nei delicati rapporti bilaterali tra Roma e Parigi. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Tagadà in onda il 5 maggio su La7. Lo studio di La7 si è collegato col ministro degli Esteri dalla convention di Forza Italia.

"Bisogna rispettare le regole e gli accordi europei e, al momento opportuno, ne parlerò col ministro degli Esteri francese ma la soluzione europea non può essere bilaterale - ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani - Quello che sta facendo la Francia a Ventimiglia mi lascia perplesso. Noi non spingiamo nessuno ad andarsene. Bisogna affrontare la questione migratoria non innalzando muri all'interno dell'Unione europea ma difendendo le frontiere esterne. E se non si difendono quelle non si possono neanche difendere le frontiere interne. E' una questione di visione della lotta all'immigrazione clandestina".