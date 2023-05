Convention di Forza Italia, Antonio Tajani contro la Francia sull'emergenza migranti

06 maggio 2023 a

Alla Convention di Forza Italia il ministro degli Esteri Antonio Tajani tuona contro la Francia per le esternazioni dei suoi ministri contro l'Italia. «Da ministro degli Esteri l’unica cosa che non posso accettare sono le offese alla mia patria, ecco perché non sono andato a Parigi. Io sono molto legato alla Francia, ma l’onore dell’Italia è al di sopra di qualsiasi cosa». Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, alla convention di Forza Italia a Milano. «Dire che l’Italia è incapace per me è un’offesa inaccettabile. Quelle frasi arrivavano mentre io stavo parlando agli Stati generali dell’Ue sostenendo la collaborazione. Non è così che si collabora. Il confronto è una cosa, l’insulto e un’altra», ha aggiunto Tajani.

Poi il ministro degli Esteri ha affrontato il nodo dell'energia. «L’obiettivo politico finale è diventare l’hub energetico di tutta Europa». Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un panel della Convention del partito a Milano al quale ha partecipato anche l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi. «Descalzi - ha aggiunto Tajani - è riuscito a risolvere il problema dell’indipendenza energetica del nostro Paese facendo grandi scelte per l’Italia. È un collaboratore prezioso del nostro governo e lo considero una delle persone più utili al ministero degli Esteri. La sua azione è fondamentale per il ruolo del nostro paese nel Mediterraneo, in Africa e nel mondo arabo».