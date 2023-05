Presidenzialismo, Meloni convoca le opposizioni: faccia a faccia con Schlein

05 maggio 2023 a

Si apre il cantiere delle riforme. Il presidente del Consiglio Giorgia convoca le opposizioni per il primo giro di confronto sul modello da adottare riguardo al presidenzialismo e lo strumento da scegliere per realizzarlo. Martedì l’appuntamento è alla Biblioteca del presidente alla Camera. Sarà l’occasione per il primo faccia a faccia con la segretaria del Pd Elly Schlein e con gli altri leader del partito dell’opposizione. Andranno insieme all’appuntamento Italia viva e Azione.

Il calendario prevede un programma fitto dalle 12,30 alle 18,30. Una riunione con +Europa, le Autonomie e componente minoranze linguistiche, il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, quello di Renzi e Calenda. Il tavolo si concluderà con M5s e, infine, il Pd. Parteciperanno i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, la ministra delle Riforme Casellati, il responsabile per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Mantovano e Fazzolari e il costituzionalista Saverio Marini.

La mossa della premier arriva dopo il dialogo portato avanti dall’ex presidente del Senato Casellati con le forze politiche che non sostengono l’esecutivo. Al momento l’esecutivo sembra orientato sull’elezione diretta del premier come possibile elemento di convergenza, in particolar modo con Italia viva e Azione. Il tema del presidenzialismo si intreccia con quello dell’autonomia (il ddl Calderoli è in Commissione Affari costituzionali al Senato, al momento sono previste circa 50 audizioni) con la Lega che punta ad accelerare. Fdi mira pure ad inserire il dossier su Roma capitale (potrebbe esserci un intervento del governo). Già da martedì si comincerà a capire se verrà abbandonata la strada della Bicamerale (opzione che la ministra Casellati ha già fatto sapere di non ritenere prioritaria) o si andrà, come più possibile, su una "Bicameralina" che potrebbe essere presieduta dall’ex presidente di palazzo Madama e senatore Fdi Pera. Sullo sfondo c’è anche la questione del "ritorno" delle province. Dialogo in corso tra maggioranza e Pd - anche se sul modello elettorale non c’è accordo - mentre il Movimento 5 stelle è contrario.