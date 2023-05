PiazzaPulita, il sondaggio su Meloni gela Formigli: "Incredibile"

05 maggio 2023 a

a

a

Gli italiani "incredibilmente" non si fanno influenzare dagli attacchi quotidiani al governo e continuano ad avere fiducia in Giorgia Meloni. Il sondaggio di Proger-Index spiazza Corrado Formigli che, evidentemente, sperava in qualcosa di diverso dai dati presentati nel corso della puntata di venerdì 5 maggio di PiazzaPulita, su La7. Infatti il partito della premier, Fratelli d'Italia, è in crescita dello 0,1 per cento rispetto a sette giorni fa e si attesta al 29,1. Sale anche il Partito Democratico (20,8%, +0,2) come il Movimento 5 Stelle (15,6, +0,1). Lega è al 9%, Forza Italia al 6,7, Azione Carlo Calenda 4,4, alleanza Europa verde e sinistra italiana al 3,1, Italia Viva al 2,6, più Europa 2,30, Italexit di Paragone al 2 per cento.

Insomma, le polemiche sollevate dalla sinistra e dai media più critici nei confronti di Palazzo Chigi non incidono granché sul giudizio degli elettori, almeno stando ai sondaggi. Per buona pace dei giornalisti schierati a sinistra. Il dato che spiazza più Formigli è quello della fiducia in Giorgia Meloni.

"È incredibilmente stabile, cioè dal 26 settembre, il giorno dopo la vittoria elettorale, al 3 maggio è sempre lo stesso", commenta il conduttore di La7. Cala invece, "lentamente, la fiducia nel governo che è al 33 per cento. Staccati gli altri leader: Elly Schlein ha la fiducia del 33 per cento degli intervistati (dato in calo dell'1 per cento), poi a seguire Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Carlo Calenda, Silvio Berlusconi.