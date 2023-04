Primo maggio, "la strategia è chiara". Da Fazio il solito tiro a segno su Meloni

30 aprile 2023 a

Mentre è in corso l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati a Che tempo che fa, su Rai3, si parla di lavoro e Primo maggio. Il conduttore Fabio Fazio chiede un commento ad Annalisa Cuzzocrea, della Stampa. Nel mirino c'è sempre la premier e il suo esecutivo. “La strategia sul Primo maggio mi sembra chiara - ha dichiarato la giornalista, vicedirettrice del quotidiano torinese - il presidente del Consiglio vuole oscurare quella che sarà la festa di domani, ma anche la protesta di domani dei sindacati rispetto alle misure sul lavoro che questo governo vuole attuare”.

Poco prima era andato in scena il botta e risposta tra il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e Meloni. “Considero un atto un po’ di arroganza e di offesa nei confronti dei lavoratori convocare un Consiglio dei ministri il giorno della festa dei lavoratori. Lo voglio dire in modo molto diretto”, aveva detto il leader sindacale. “Vorrei ricordare al segretario Landini che il primo maggio ci sono molte persone che lavorano, dai camerieri ai medici, dalle forze dell’ordine fino ai tecnici, che consentono lo svolgimento del concerto di piazza San Giovanni - aveva puntualizzato Meloni - Se Landini pensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo maggio, allora il concerto la triplice dovrebbe organizzarlo in un altro giorno. Noi non la pensiamo così e rispettiamo l'iniziativa della triplice, così come chiediamo rispetto per il nostro lavoro”.