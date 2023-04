Supermedia sondaggi, il Terzo Polo si spacca: chi ne beneficia. Sale Fratelli d'Italia

27 aprile 2023 a

Scossone nel mondo della politica dopo una lite furibonda. Nella Supermedia di YouTrend/Agi di questa settimana per la prima volta si torna ad avere disponibili due dati separati per Azione e Italia Viva, i due partiti dell’ormai ex (?) Terzo Polo: il primo è al 4,1% il secondo al 2,4%. Il dato totale (6,6%) è comunque nettamente inferiore al dato aggregato di due settimane fa (7,3%) prima della discussione tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il principale beneficiario di questa flessione della federazione centrista è il centrosinistra, in particolare il Partito Democratico, che cresce di quasi un punto in due settimane tornando sopra il 20%. Il centrodestra rimane stabile con Fratelli d’Italia saldamente primo partito (28,7%) e in leggera crescita: nel partito di Giorgia Meloni si punta di nuovo il 29%.

SUPERMEDIA LISTE: FdI 28,7 (+0,1) Pd 20,5 (+0,8) M5S 15,9 (+0,1) Lega 8,9 (-0,1) Forza Italia 7,2 (-0,1) Azione 4,1 (nr) Verdi/Sinistra 3,0 (=) Italia Viva 2,4 (nr) +Europa 2,1 (-0,1) Italexit 2,0 (-0,1) Unione Popolare 1,4 (-0,2) Noi Moderati 1,3 (+0,1).

SUPERMEDIA COALIZIONI ELEZIONI 2022: Centrodestra 46,1 (=) Centrosinistra 25,7 (+0,8) M5S 15,9 (+0,1) Terzo Polo 6,6 (-0,7) Italexit 2,0 (-0,1) Altri 3,7 (-0,1) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (13 aprile 2023).

La Supermedia è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 13 al 26 aprile, è stata effettuata il giorno 27 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 19 aprile), EMG (17 e 24 aprile), Ipsos (22 aprile), Noto (22 aprile), Quorum (24 aprile), SWG (17 e 24 aprile) e Tecnè (15 e 22 aprile).