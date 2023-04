“Dal Pd a Forza Italia”. L'ultimo tradimento nei dem, Chinnici molla Schlein

26 aprile 2023 a

a

a

«La cosa non mi stupisce perché ci sono delle interlocuzioni in corso da giorni». L’ufficialità non c’è, ma tra gli eurodeputati del Partito Democratico, così come tra quelli di Forza Italia la notizia corre veloce: Caterina Chinnici, deputata dem al Parlamento europeo, sarebbe pronta a lasciare la delegazione Pd che fa parte del gruppo S&D per aderire a quella degli azzurri, che invece aderisce al Ppe. I canali ufficiali non confermano, ma fonti autorevoli di entrambi gli schieramenti danno il passaggio per «praticamente fatto».

Dopo Borghi parte la grande fuga dal Pd: il big dem pronto all'addio

La diretta interessata contattata al telefono dall’Andkronos, non ha risposto. Ma dai suoi colleghi arrivano conferme sui rumors. Dal versante azzurro viene confermato un «abboccamento» ma allo stato non sarebbe stata presa alcuna decisione sul trasloco dell’europarlamentare siciliana, figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia. Dopo le numerose voci in serata è arrivata una presa di posizione ufficiale di fonti del Pd di Elly Schlein: «Non ne sappiamo nulla ma certo risulterebbe al quanto stupefacente che, dopo aver accettato la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana in quota Pd lo scorso luglio e avere preteso che tra i candidati non ci fossero imputati adesso Caterina Chinnici possa passare a Forza Italia, il partito di Berlusconi Dell’Utri e D’Alì».