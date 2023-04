Sondaggio swg, Meloni sempre in testa. Sale Forza Italia

Giada Oricchio 24 aprile 2023 a

a

a

Fratelli d’Italia è ancora in testa alle intenzioni di voto degli italiani, mentre sale Forza Italia. Il Partito Democratico resta secondo partito nel Paese, battuta d’arresto per il Movimento 5 Stelle. Durante il TgLa7, lunedì 24 aprile, il direttore Enrico Mentana ha illustrato il consueto sondaggio SWG: nessuna sorpresa e variazioni minime. Il partito della premier Giorgia Meloni - i cui primi 100 giorni di governo sono considerati un successo dalla prestigiosa emittente americana Cnn - gode del 28,6 per cento dei consensi degli italiani intervistati (-0,4%, però, rispetto a una settimana fa), segue il Pd di Elly Schlein al 21,1 per cento (+0,1). Stabile al 15,4 per cento e dunque terza forza politica il M5s di Giuseppe Conte. Tornando al centrodestra, la Lega di Matteo Salvini si ferma al 9,3 per cento (-0,1%) e Forza Italia cresce al 6,6 per cento (+0,3).

La Cnn incorona Meloni un successo i primi 100 giorni. E la sinistra rosica

Estinto anzitempo il Terzo Polo, Azione perde elettori fermandosi al 4,4 per cento (- 0,2) così come Italia Viva di Matteo Renzi inchiodato a 2,4 per cento (-0,2). Verdi e Sinistra 3 per cento netto (- 0,1). Aumentano i partiti minori: +Europa coagula intorno a sé un 2,4 per cento di intenzioni di voto (+0,1), Italia con Paragone 2,3 (+ 0,2). Unione Popolare, invece, 1,8 per cento (- 0,1).