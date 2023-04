Governo, la proposta di Giorgetti per la natalità: niente tasse a chi fa figli

19 aprile 2023 a

Una mossa "clamorosa" per promuovere la natalità e invertire una china che rischia di farci precipitare nell'inverno demografico. È la proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che vorrebbe presentare entro l’anno un bonus famiglie modello “110 per cento” pensato per i genitori con figli. Insomma niente tasse per chi fa figli. Ne dà conto il Foglio secondo cui Giorgetti ritiene quella demografica la crisi più profonda del Paese a cui il governo vuole rispondere con una proposta politica concreta.

La proposta del governo sarà ufficializzata nei prossimi giorni e prevede che "i nuclei familiari composti da almeno due figli non pagheranno le tasse. Tutte le tasse? Probabilmente no, perché il criterio preciso va ancora individuato, ma il meccanismo è già chiaro e a suo modo è dirompente", si legge nel retroscena a firma del direttore Claudio Cerasa.

Ieri all'inaugurazione della 61 esima edizione del Salone del Mobile, in Fiera a Rho, la premier Giorgia Meloni in una giornata segnata dalle polemiche sul tema migranti seguite alle frasi del ministro Lollobrigida sulla "sostituzione etnica", aveva sottolineato come "la prima soluzione a cui bisogna lavorare" per contrastare la mancanza di lavoratori, fosse "il lavoro femminile". "Credo che prima di arrivare al tema immigrazione" ha spiegato, si debba puntare, "per esempio, sulla possibilità di coinvolgere molte più donne nel mercato del lavoro. Poi c'è il tema di incentivare la natalità, queste sono le priorità su cui lavorare".