Da Bagnai schiaffo all'Ue: “Politiche austerità hanno fatto incrementare il debito”

Alberto Bagnai dà addosso all’Unione europea e alle sue politiche economico-finanziarie che hanno danneggiato l’Italia. “I dati statistici mostrano che l’incremento del rapporto debito/Pil italiano negli ultimi 15 anni è dovuto pressoché interamente a un calo del denominatore, cioè del Pil. In altri termini, non è stata la prodigalità del governo italiano a causare un incremento di questo rapporto, ma la sua diligenza nel seguire le politiche di austerità” le rilevazioni del deputato e responsabile economico della Lega, intervenuto in occasione del convegno ‘Dieci anni di asimmetrie europee. Stabilità, crescita e convergenza a un anno dal voto in Europa’, andato in scena a Roma e promosso per celebrare i primi 10 anni dell’associazione a/simmetrie - Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche. Bagnai ha rincarato la dose nel corso del convegno: “Sono queste politiche ad averci danneggiato e occorre che il nuovo quadro di regole tenga conto con clausole transitorie di salvaguardia del danno arrecato dalle vecchie regole ai nostri conti pubblici”.