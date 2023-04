Migranti oggi in Italia, Giorgia Meloni vola in Etiopia: il piano di cooperazione

13 aprile 2023 a

Rafforzamento delle relazioni bilaterali, migranti, cooperazione economica, sviluppo delle partnership commerciali. Questi i temi al centro della missione che attende da domani fino a sabato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Addis Abeba. La visita della premier in Etiopia è la prima di un capo di governo occidentale dalla cessazione delle ostilità in Tigray e il terzo incontro con il primo ministro Abiy.

Il programma della trasferta prevede un colloquio con il presidente dell’Unione Africana, Moussa Faki. Subito dopo, al Palazzo nazionale, ci sarà un incontro tête-à-tête con il primo ministro etiope, seguito da un pranzo di lavoro. Al termine ci sarà un colloquio bilaterale con il presidente somalo Sheikh, prima dell’incontro trilaterale con il primo ministro Abiy previsto il giorno successivo. L’incontro con il primo ministro etiope, viene sottolineato da fonti italiane, rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l’Italia e l’Etiopia e un segno concreto dei legami storici e solidi tra i due Paesi, oltre ad essere un’occasione per consolidare i rapporti italiani nel Corno d’Africa. L’Italia è impegnata in Etiopia per sostenere il processo di pace e la ripresa sociale ed economica, nella consapevolezza della centralità di Addis Abeba per la stabilità regionale.

L’Italia, inoltre, sostiene l’Etiopia nel programma di riforme e di trasformazione economica mettendo a disposizione la competenza delle imprese italiane e favorendo il re-impegno nei fori competenti. Alla visita di Meloni seguirà anche quella di una missione imprenditoriale guidata da un esponente di Governo. Un segno, viene spiegato, che dimostra l’interesse italiano a instaurare una cooperazione con i paesi africani su base paritaria, accompagnando i partner africani nel percorso di rafforzamento istituzionale e crescita socio-economica, attraverso la formazione professionale e lo sviluppo del capitale umano.

La visita di Meloni in Etiopia costituisce inoltre l’occasione per sviluppare ulteriormente le opportunità di partenariato in campo economico legate alla ricostruzione, allo sviluppo di opere pubbliche e infrastrutturali e investimenti a livello interregionale, anche nel settore energetico. Il rafforzamento del dialogo e la stabilità e integrità dell’Etiopia rappresenta una priorità per l’interesse nazionale, anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e il traffico di esseri umani. L’Etiopia, viene ricordato, è tra i paesi beneficiari del Decreto flussi 2022 e rappresenta uno snodo per i flussi che attraversano le frontiere orientali verso il Sudan fino alla Libia e da lì in Italia. Nel Paese ci sono 823mila rifugiati e 4,2 milioni di sfollati.

A questo proposito, il 24 maggio l’Italia co-organizzerà a New York con le Nazioni Unite la Conferenza internazionale dei donatori sulle sfide umanitarie e le emergenze nel Corno d’Africa. Un’opportunità che conferma la solida attenzione italiana verso il Sud Globale ed il continente africano. L’Italia, viene assicurato, rimane pronta a fare la sua parte aumentando l’impegno di cooperazione allo sviluppo per le emergenze umanitarie specificamente per Etiopia e Somalia. La questione della sicurezza alimentare è un altro settore in cui l’Italia è fortemente impegnata e vuole dare il proprio contributo condividendo la sua profonda esperienza nel settore.

Dal 24 al 26 luglio Roma ospiterà il vertice sui sistemi alimentari ‘Stock Taking Moment’. Sul fronte della cooperazione economica Italia ed Etiopia vantano un solido partenariato commerciale. L’interscambio ha raggiunto i 276 milioni di euro (+17,7%) nel 2022 con esportazioni italiane pari a 180 milioni (+2%) e importazioni pari a 96 milioni (+65,4%). I principali settori in cui operano le aziende italiane sono: infrastrutture e trasporti, macchinari agricoli e veicoli industriali, tessile, energetico, telecomunicazioni, agroindustria, minerario.

A livello internazionale l’Italia è il 16esimo mercato di destinazione dell’export etiopico e il 15esimo fornitore del Paese. L’Etiopia è uno degli 11 Stati africani prioritari per la Cooperazione italiana e uno dei maggiori beneficiari dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo. Sono in corso nel Paese oltre 60 iniziative di sviluppo per un valore complessivo di circa 265 milioni di euro. Meloni visiterà inoltre l’Istituto italiano Galileo Galilei, la più grande scuola italiana all’estero con circa 900 iscritti.