Porta a Porta, il ministro Adolfo Urso spiega le nuove pensioni e Quota 41

Pensioni, nel Documento di economia e finanza non c'è la riforma Quota 41. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Porta a Porta" in onda su Rai1 l'11 aprile. A spiegare le scelte del governo è il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. «Noi abbiamo una priorità che è quella di sostenere imprese e famiglie - così il ministro delle Imprese e del Made in Italy rispondendo a una domanda sull’esclusione di Quota 41 dal Def - La priorità è sostenere i ceti più svantaggiati e lo abbiamo fatto anche per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale sia nella manovra economica sia con il prossimo passo che faremo. Poi ovviamente dovremo affrontare anche i problemi che riguardano l’equità pensionistica ma siamo un governo pragmatico, concreto prudente».

Poi il tema si è spostato anche sulla questione della flessibilità di bilancio. «Per il momento stiamo pensando a confrontarci con la commissione europea per capire come possiamo utilizzare la flessibilità che ci è stata promessa su capitoli di spesa necessari e progetti facilmente cantierabili, è questo il confronto di queste settimane in Europa». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo a Porta a Porta in onda stasera. «Questo è il mese decisivo - spiega - se riusciamo a ottenere questa flessibilità allora sì che si crea un’altra prospettiva di crescita».