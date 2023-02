Sondaggio gradimento ministri, il più amato e chi crolla: la classifica

04 febbraio 2023 a

Il calo c'è ma resta comunque il ministro più amato del governo Meloni, almeno stando all'ultima rilevazione realizzata per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il podio tra i top five se lo aggiudica il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Secondo posto per Matteo Salvini e Adolfo Urso, in crescita rispetto al sondaggio precedente. Conquistano la terza posizione Anna Maria Bernini e Matteo Piantedosi. Quarto posto (in calo) per Francesco Lollobrigida. Crolla invece la fiducia nel Guardasigilli Carlo Nordio, che è solo quinto al 50%.

"In una settimana - scrive Affari Italiani - la fiducia nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende dal 52,1 al 51,8%. Tra i partiti Fratelli d'Italia scende al 28,5%, procede la risalita della Lega (9,5%) e la ripresa di Forza Italia. Il Pd e Azione-Italia Viva scendono ancora mentre il MoVimento 5 Stelle resta stabile al 17,8%.