Gas, il ministro Adolfo Urso: Italia autonoma dalla Russia

13 febbraio 2023 a

a

a

Il ministro Adolfo Urso non ha dubbi: entro la fine dell'anno, l'Italia potrà essere autonoma dalla Russia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico del gas. Intervistato dal Messaggero, il ministro delle Imprese e del Made in Italy sottolinea il significato concreto per l’Italia del rafforzamento della partnership con l’Azerbaigian dove sarà impegnato in una missione importante per sviluppare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. «Entro quest’anno - dice al quotidiano il ministro prima di partire per Baku - ci affrancheremo dalla Russia a fronte del 40 per cento che acquistavamo da Mosca nel 2021 e del 16% registrato lo scorso anno. Dal prossimo anno potremo fornire anche altri Paesi e, in poco tempo, diventeremo l’hub del gas europeo anche grazie al raddoppio del TAP azero. Ma vi sono altre opportunità industriali con Baku come dimostrano i contratti di Ansaldo Energia che saranno sottoscritti, davvero significativi per il rilancio dell'azienda, e i progetti su rinnovabili ed elettricità presentati al mio collega Pichetto nella sua recente visita. Partenariato strategico che ormai supera l’aspetto energetico. Ne parlerò con il Presidente Ilham Aliyev e con i ministri di Economia, Energia ed Esteri. Grandi opportunità per il Made in Italy, partnership industriali e commerciali».

Stangata in arrivo sui carburanti: embargo al petrolio russo, rischio impennata dei prezzi

Quando saremo davvero autonomi dalla Russia? Conferma che già nel 2024 l’Italia potrà guardare al futuro con maggiore tranquillità? «Si, con i due rigassificatori di Piombino e Ravenna che saranno installati prima dell’estate, saremo liberi dalla Russia».