Su Forza Italia patto tra Meloni, Tajani e Marina Berlusconi: il congelamento per sei mesi

Tra sei mesi sarà più chiaro il futuro di Forza Italia. È questo il periodo di tempo che si sono dati Giorgia Meloni ed Antonio Tajani nel patto stretto di recente, un’intesa che ha avuto il via libera di Marina Berlusconi. “Tutto resta congelato fino all'autunno. Prima di allora, nessuna mossa concreta e nessun ragionamento pubblico su un eventuale nuovo Popolo della libertà (Pdl) o ‘Centrodestra italiano’. Poi si vedrà cosa fare in vista delle Europee” il retroscena riferito da Repubblica sul partito fondato da Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva.

Per il momento dentro alle alte sfere di Fratelli d’Italia non si reputa necessario inglobare il partito azzurro prima delle elezioni europee del 2024. Mantenendo però un solido appoggio al governo e cercando di allontanare le mire di Matteo Salvini su FI. I contatti tra Meloni e Marina Berlusconi vengono definiti “quotidiani” nell’articolo, in cui viene data una spiegazione: “alla leader interessa il sostegno dell'unica depositaria delle decisioni dell'anziano leader, all'imprenditrice è utile assicurarsi rapporti distesi con chi comanda il Paese”. Una fusione tra i due partiti che è ormai virtuale, anche se non ancora reale e messa nera su bianco. Ma la Lega monitora il tutto con attenzione.