Schlein, la nuova segreteria Pd: "Squadra solida". Tutti i nomi

07 aprile 2023 a

a

a

Elly Schlein sceglie una diretta su Instagram per annunciare la composizione della nuova segreteria del Partito democratico. "Non è mai facile fare delle scelte, questo è solo l'inizio, la composizione di una quadra molto solida e preparata alle sfide che ci aspettano" dichiara la segretaria che promette: "Non mancherò di individuare le modalità per rivalorizzare tutte le competenze". La squadra con cui governerà Schlein governerà il nuovo Pd è una segreteria larga, 21 posti, modello governo ombra.

Nessun vicesegretario, tanti neo-tesserati. Tra i componenti ci sono Marta Bonafoni che sarà la coordinatrice, Peppe Provenzano agli Esteri, Sandro Ruotolo all'Informazione e Cultura, Antonio Misiani all'Economia, Alessandro Zan ai Diritti, Debora Serracchiani alla Giustizia e l'Organizzazione è andata a Igor Taruffi.