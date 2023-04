Decreto Pa, ecco la bozza: 3mila assunzioni e stabilizzazione dei precari

04 aprile 2023 a

Con il decreto Pa arrivano oltre tremila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione guidata dal ministro Paolo Zangrillo. In particolare, ci sono circa 1300 nuove posizioni nei ministeri (301 al'Interno, 11 alla Cultura, 20 al Mit, 210 alla Farnesina, 103 al Mipaaf, 4 al Mase, 4 all'Università, 2 al Mimit, 350 al Ministero del Lavoro, 141 al ministero del Turismo, 49 alla Salute, e inoltre 15 all'Anvur e 100 all'Avvocatura dello Stato, 63 per Agenas). Previste inoltre circa 1700 assunzioni nelle Forze dell'ordine, con il rafforzamento dei medici di polizia penitenziaria e il potenziamento del 1500.

Le cifre si leggono nella bozza del Dl Pa visionato da LaPresse e atteso nel prossimo Cdm. Nel testo ci sono poi altre novità per il pubblico impiego: “Le regioni, le province ed i comuni, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio per almeno 36 mesi. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”. Si registra quindi la stabilizzazione dei precari di regioni, province e comuni.