Conte in piazza con i lavoratori edili: "In ginocchio per colpa di questo governo"

"Un settore messo in ginocchio da scelte inique e miopi di questo Governo. Ulteriore motivo di preoccupazione sono i ritardi che si stanno accumulando nell’attuazione del Pnrr". A gridarlo è Giuseppe Conte dal palco allestito in piazza Don Bosco, nella periferia di Roma dove va in scena la mobilitazione nazionale dell’edilizia.

Il leader del Movimento Cinque Stelle, accompagnato dal capogruppo M5s alla Camera Francesco Silvestri, scende in piazza con i sindacati: "Porto il saluto e la solidarietà del M5s ai lavoratori che attraversano un periodo di grande difficoltà per la congiuntura economica che stiamo vivendo e per scelte le operate del governo, a partire dalle azioni che hanno messo in ginocchio il mondo dell’edilizia con l’incaglio della cessione dei crediti d’imposta". E ancora: "Dobbiamo contrastare questa deriva, batterci insieme con tutte le forze politiche di buona volontà e con le forze sociali qui oggi rappresentate".