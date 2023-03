Sondaggio Ghisleri, si sgonfia la bolla Schlein: quanto perde. Meloni paga la bomba migranti

31 marzo 2023 a

Il dossier migranti pesa sulla fiducia alla premier Giorgia Meloni, e allo stesso tempo si sgonfia la bolla del consenso per Elly Schlein che va in rosso di due punti percentuali. Due dati che emergono dall'ultimo sondaggio politico realizzato da Euromedia Research per La Stampa. Alessandra Ghisleri, fondatrice dell'istituto, ha illustrato i risultati della rilevazione premettendo che la priorità delle emergenze, per il 48 per cento degli italiani, spetta a inflazione e aumento dei prezzi. Subito dopo, al 26,2 per cento, gli sbarchi degli immigrati e la gestione dell'immigrazione nel suo complesso.

Tornando all'indice di fiducia della premier e del suo governo, questi "scendono al di sotto del 40,0% rispettivamente al 37,9% e al 35,5%, perdendo tra i 2 e i 3 punti percentuali nell'arco di 15 giorni", sottolinea la sondaggista che, per quanto riguarda gli orientamenti di voto, spiega che Fratelli d'Italia rispetto al 13 marzo perde mezzo punto percentuale e si attesta al 28,7 per cento. "Non va meglio per la nuova leader del Partito Democratico Elly Schlein. «L'antagonista» ufficiale dopo il successo delle primarie, ed essendo passata dal 21,6% del 21 febbraio al 28,4% del 28 febbraio, oggi si attesta al 26,2% perdendo il 2,2%", scrive Ghisleri. Il Pd non si muove più di tanto: cresce di due decimali e va al 20,5 per cento.

La sfida della nuova leader dem, oggi, è che "dopo l'entusiasmo dovuto alla sua elezione a segretario del partito, dovrà pianificare le sue posizioni – vedi le armi all'Ucraina, il reddito di cittadinanza, o il piano immigrati -, al di là dei suoi diktat identitari, dopo che la nomina dei due capigruppo al Senato e alla Camera ha già creato qualche malumore tra i suoi", commenta Ghisleri.