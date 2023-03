Sondaggio Supermedia, Fratelli d'Italia salda al primo posto. E c'è un crollo clamoroso

Giada Oricchio 31 marzo 2023 a

a

a

Quali sono le intenzioni di voto degli italiani a distanza di 6 mesi dalle elezioni politiche del 25 settembre? La Supermedia YouTrend dei sondaggi della settimana al 30 marzo conferma il buon stato di salute di Fratelli d’Italia e il netto recupero del Partito Democratico.

In collegamento con “Omnibus”, trasmissione del mattino su LA7, venerdì 31 marzo, Lorenzo Pregliasco, fondatore dell’istituto YouTrend, ha messo in luce che FdI, il partito della premier Giorgia Meloni, è sostanzialmente stabile: 29,1% rispetto al 29,2% del 16 marzo. Ha più consensi rispetto alle ultime votazioni, ma meno del picco raggiunto un mese fa. Speculare a questo trend è la risalita del Pd grazie all’effetto Elly Schlein: dal 19,8% al 20%.

I dem non raggiungevano la soglia del 20 dall’inizio di questa legislatura. Il M5s passa dal 15,9% al 15,6% e resta in linea con le politiche. Calo significativo per la Lega (8,6% da 9,2%), nessuna variazione per Forza Italia al 6,9% e qualche lieve oscillazione per Azione-Italia Viva , Verdi-Sinistra, +Europa, Unione Popolare e Noi moderati.

Conclusione di Pregliasco: “Non c’è un enorme cambiamento per Fratelli d’Italia, inizia a esserci un riavvicinamento molto parziale del Pd anche se va ricordato che lo scarto dalle elezioni è superiore”.

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, la Supermedia YouTrend non riserva sorprese: Giorgia Meloni piace al 39% degli intervistati, insegue la neo segretaria del Pd, Elly Schlein al 30% per una sfida tutta al femminile. Dietro Giuseppe Conte 26%, Matteo Salvini 19%, Carlo Calenda 17%, Silvio Berlusconi 16%, Nicola Fratoianni 15%, Maurizio Lupi 14%. Fanalini di coda: Matteo Renzi 125 e Angelo Bonelli 10%.