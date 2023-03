Tunisia, cosa succede. Tajani avverte gli italiani: "Rischiamo ondata di migranti"

26 marzo 2023 a

"La Tunisia ha urgente bisogno di aiuti e noi non possiamo perdere tempo". Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani dai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio 1 lancia l'allarme e avverte gli italiani sul rischio islamizzazione del Mediterraneo. "Spingiamo la Tunisia a fare le riforme, diamo una prima tranche di 300 milioni e poi vediamo come procedono - ha spiegato - ma non possiamo perdere tempo perché rischiamo di fare un favore ai Fratelli musulmani". "Se si apre il fronte tunisino rischiamo di avere nel Mar Mediterraneo centinaia di migliaia di persone che si sposteranno, perché già la frontiera tra Tunisia è Libia è un colabrodo".

Il ministro ha anche spiegato di aver sollecitato il Fondo monetario internazionale ad "agire rapidamente" nel fornire aiuti alla Tunisia. "C'è un problema Tunisia e abbiamo il dovere di risolverlo, per evitare che siano decine di migliaia i migranti che lasciano quel Paese".