L'Aria che Tira, si rivede Giarrusso e spara a zero su Meloni: “Imbarazzante, razzola male”

Giorgia Meloni ha partecipato al congresso della Cgil di Rimini, diventando il primo presidente del Consiglio a presenziare all'evento principale del sindacato da 27 anni a questa parte. L’intervento del premier è al centro della puntata del 17 marzo de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, in cui viene intervistato Dino Giarrusso, eurodeputato che vuole passare al Partito Democratico dopo la passata esperienza con il Movimento 5 Stelle: “Meloni ha parlato bene ma ha razzolato molto male. Quando ha parlato di reddito di cittadinanza è risultato evidente che non conosce chi oggi in Italia è disoccupato. È imbarazzante per la sua inconfutabilità il ragionamento secondo cui uno che può lavorare deve lavorare. Ma la disoccupazione non è che esiste perché la gente è pigra. C'è tanta gente, soprattutto giovani ma non solo, che non vede l'ora di avere un posto di lavoro stabile e che è costretta a prendere il reddito di cittadinanza perché il lavoro non c’è e non è stato creato”.

“Uno dei modi per creare lavoro è - prosegue Giarrusso - combattere l’evasione fiscale, ridurre l’orario di lavoro. Nessuno ha la ricetta magica, ma dire queste cose… In tutti i paesi europei c’è il reddito di cittadinanza e in tutto c’è il salario minimo, che sta pure aumentando. Venire a dire che chi può lavorare, il cosiddetto occupabile, non deve prendere reddito perché può lavorare è una cosa falsa e sciocca, oltre che fuori dalla realtà. Quanta gente vorrebbe lavorare e non trova lavoro, laureati anche, persone qualificate. A chiacchiere mi piace, ma poi - la chiosa del deputato del Parlamento europeo - la realtà è tutt’altro”.