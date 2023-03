Ponte sullo Stretto, via libera in Consiglio dei ministri. Salvini esulta: giornata storica

16 marzo 2023 a

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento relativo al ponte sullo Stretto di Messina. Il Monistero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che "si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali". Il nuovo iter autorizzativo "dovrà bollinare il ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’arte ingegneristica italiana".

Esulta il ministro Matteo Salvini: "È una giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l’Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei ministri approva il Ponte che unisce la Sicilia al resto dell’Italia e all’Europa", afferma il vicepremier in un video messaggio al termine del Cdm che ha approvato il via libera al Ponte sullo Stretto di Messina.

Il progetto è un vecchio pallino di Silvio Berlusconi: "Il Ponte sullo stretto di Messina riparte: è un progetto concreto, che rappresenta l’idea di futuro che abbiamo sempre avuto. Già 20 anni fa con il mio governo avevamo pronto il progetto, un’opera strategica che si sarebbe realizzata se la sinistra non fosse intervenuta con la politica dei NO. Questa volta non ci fermeranno", scrive sui sociale il leader di Forza Italia. ."Sarà un Ponte che collegherà la Sicilia non solo alla Calabria, ma anche all’Italia e all’Europa intera: con il nuovo collegamento si metterà in moto un volano per l’economia siciliana che garantirà occupazione a più di centomila persone e la Sicilia potrà così diventare una base per la logistica dei trasporti internazionali in arrivo dal Mediterraneo. È un’altra promessa agli italiani che siamo finalmente in grado di mantenere", scrive ancora il Cav.