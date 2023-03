Regione Lazio, Francesco Rocca presenta la nuova giunta

12 marzo 2023 a

Nasce la nuova giunta regionale del Lazio. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha presentato la nuova Giunta nella sede di via Cristoforo Colombo confermando lo schema di 6 assessori a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia, con 5 uomini e 5 donne. La squadra sarà questa: Giancarlo Righini (FdI) sarà assessore al Bilancio e agricoltura e caccia e pesca, Roberta Angelilli (FdI) sarà vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Elena Palazzo (FdI) avrà Ambiente, Sport e Turismo, Fabrizio Ghera (FdI) ai Trasporti e Rifiuti, Massimiliano Maselli (FdI) alle Politiche sociali, Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e Politiche di ricostruzione), per la Lega Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica, Politiche abitative), Simona Baldassarre (Cultura, Politiche giovanili e della famiglia e pari opportunità), per Forza Italia Giuseppe Schiboni (Lavoro, Università, scuola formazione ricerca e merito), Luisa Regimenti (Personale, Sicurezza urbana, Rapporti con enti locali).

«Sulle case popolari ho intenzione di intervenire, non è pensabile che i cittadini debbano vivere in quelle condizioni di degrado e illegalità. Ci sono persone con redditi di 359 mila euro che occupano le case popolari, ne abbiamo scoperte più di 100. È evidente che i mostri come il Corviale devono trovare una soluzione», ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso della conferenza stampa di presentazione della giunta. Poi il riferimento alla situazione economica e debitoria della Regione. «La situazione economica non è delle migliori, e questo si lega con la sfida che abbiamo davanti. C’è una complessità della sfida soprattutto per il debito e le poche risorse, è una sfida enorme. L’esposizione debitoria è l’elemento che più mi preoccupa perché può limitare l’esercizio pieno dell’amministrazione. Sto facendo una attività ricognitoria molto importante, che renderò nota tra 15 giorni alla stampa e ai cittadini, per far conoscere il punto di partenza, per misurare lo sforzo che faremo tutti insieme e gli obiettivi che raggiungeremo - lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, presentando la nuova Giunta nella sede sulla Colombo. «La prima attività con la massima priorità sarà il bilancio tecnico. Ma sarà un bilancio tecnico "fotocopia" per consentire l’avvio delle pratiche amministrative. Poi visto che il bilancio è un atto politico, procederemo con l’assestamento tra maggio e giugno».