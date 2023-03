Terzo Polo, Calenda dà l'ultimatum a Renzi: “Ha una settimana di tempo”

07 marzo 2023 a

Carlo Calenda vuole fare in fretta. E manda un messaggio a Matteo Renzi che sa tanto di ultimatum dopo il flop elettorale alle ultime regionali. Il leader di Azione e volto di punta del Terzo Polo, intervistato da Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, ha fissato i tempi per il partito unico: “Ho presentato al comitato politico la mia proposta per il partito unico. Renzi non fa parte del comitato politico e gli ho dato una settimana di tempo per rispondermi se la condivide”.

Nel corso dell’intervista Calenda si è soffermato sul rapporto con Elly Schlein e possibile future alleanze con il Partito Democratico del nuovo corso: “Certo che si possono fare battaglie insieme a Schlein. Non c’è pregiudiziale contro di lei. Se le battaglie sono giuste, come il salario minimo, si fanno insieme. Io sono per una larga coalizione, che la si smetta di rinfacciarsi di essere fascisti e comunisti. Io - sottolinea l’ex ministro sulle pesanti critiche al centrodestra sul tema fascismo - a queste cose non voglio partecipare anche perché dall’esasperazione delle parole si può arrivare all’esasperazione dei fatti”. L’incognita sul futuro di Calenda permane.