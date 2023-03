Auto, slitta il voto Ue sullo stop. Il premier Meloni esulta: "Un successo italiano"

03 marzo 2023 a

"Il rinvio, a data da destinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita di auto nuove diesel e benzina è un successo italiano". Salta il voto Ue sullo stop ai motori termici, rinviato a data da destinarsi e il premier Giorgia Meloni esulta. La Commissione aperta a discutere con gli Stati le criticità.

Stop auto nel 2035: "L'Italia ribadisce il no". E l'Ue frena, salta il piano green?

"La posizione del nostro governo - aggiunge - è infatti chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ripercussioni negative sotto l'aspetto produttivo e occupazionale. La decisione del Coreper di tornare sulla questione a tempo debito va esattamente nella direzione di neutralità tecnologica da noi indicata. Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel minor tempo possibile, ma deve essere lasciata la libertà agli Stati di percorrere la strada che reputano più efficace e sostenibile. Questo vuol dire non chiudere a priori il percorso verso tecnologie pulite diverse dall'elettrico. È questa la linea italiana che ha trovato largo consenso in Europa" conclude il premier.