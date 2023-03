Auto, telefonata Salvini-Wissing per salvare I motori a combustione

02 marzo 2023 a

a

a

Cordiale telefonata in vista del voto sul regolamento CO2 auto al Consiglio dei Ministri dell'Unione europea tra il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il Ministro federale tedesco per il digitale e i trasporti Volker Wissing: è stata ribadita la forte intesa sul principio di neutralità tecnologica per evitare lo stop dal 2035 per i motori a combustione. Salvini e Wissing, si legge in una nota, si erano già visti a Roma il 31 gennaio in occasione di un importante bilaterale che aveva fatto emergere una forte intesa tra i due ministri.