Otto e mezzo, Bersani a raffica: "Caro Piantedosi...", cosa chiede al ministro

La sinistra non molla il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo il naufragio dei migranti di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato la richiesta di dimissioni fatta dalla neo segretaria del Pd Elly Schlein: "Ha ribadito quel che è stato detto da molti esponenti del Pd e dai membri delle altre opposizioni", ha detto l'ex ministro nella puntata di mercoledì 1 marzo.

Bersani critica duramente le dichiarazioni del capo del Viminale. "Un ministro che davanti a un fatto del genere dà la colpa alle vittime...", ha detto per poi rivolgersi indirettamente al ministro: "Le mamme disperate, caro Piantedosi, sono disperate per i figli prima che per loro. E non credo che debbano essere istruite da Piantedosi su come si fa la mamma...". "Io qui vedo una inadeguatezza che fa impressione, poi non si dimette mica perché qua ormai..." va avanti Bersani che prosegue a tirare fendenti sull'esponente del governo.

Sulla tragedia in cui hanno perso la vita almeno 68 migranti c'è un'inchiesta in corso (oggi è stata confermata la custodia cautelare in carcere dei due presunti scafisti). "A me vengono i brividi a pensare che ci possa essere una responsabilità diretta o indiretta di qualcuno su una cosa del genere, bisogna lasciar fare la magistratura", spiega Bersani,