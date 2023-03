Migranti, Meloni scrive all'Ue: no soluzioni di facciata, stroncare la tratta illegale

01 marzo 2023 a

L'immigrazione verso l'Europa è un fenomeno epocale e le istituzioni continentali non possono proporre "soluzioni di facciata" perché la tratta di esseri umani va "stroncata". Dopo la tragedia del naufragio sulle coste vicino a Crotone, la premier Giorgia Meloni ha inviato al Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e a Ulf Kristersson, primo ministro della Svezia, paese titolare della presidenza Ue.

"Il naufragio avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone, nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a piangere tragedie come quelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare. È nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie come queste si ripetano", scrive il presidente del Consiglio ai vertici Ue.

L'Europa è al bivio, non ci si può accontentare di soluzione tampone. "Si tratta di una sfida difficilissima - si legge nella lettera di Meloni - perché quello delle migrazioni è un fenomeno epocale e complesso, soprattutto quando le imbarcazioni cariche di migranti prendono la via del mare. Proprio per questo non possiamo cadere nella tentazione di accontentarci di facili soluzioni di facciata, utili forse sul piano comunicativo, ma del tutto inadeguate a risolvere la questione". "Non si tratta di trovare gli strumenti per annullare la migrazione verso l’Europa - afferma la premier -, ma di stroncare la tratta illegale di esseri umani, e fare in modo che il fenomeno migratorio sia gestito nel rispetto delle regole e della sicurezza (anzitutto nell’interesse degli stessi migranti), e con numeri tali da consentire l’effettiva integrazione di chi viene in Europa con la legittima aspirazione a una vita migliore". L'Europa deve affrontare in modo diretto il dossier migranti, anche per eviterei tragedie del mare come quella di Steccato di Cutro. Il presidente Michel ha fatto sapere di aver ricevuto la lettera di Meloni e che il tema migrazione sarà in agenda al prossimo Consiglio europeo del 23-24 marzo.