Tragedia migranti, Matteo Salvini contro la sinistra: attacchi vergognosi

La tragedia dei migranti nelle acque di Crotone fa ancora discutere e litigare. Alcuni giornali di sinistra hanno insinuato che ci possano essere responsabilità da parte delle autorità nazionali sui tardivi soccorsi ai migranti. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, non ci sta e attacca chi getta fango sugli uomini in divisa.

«Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango contro la Guardia Costiera e il sottoscritto. Trovo vergognoso che i giornali di sinistra scarichino le colpe sulle donne e gli uomini in divisa, oltretutto in un momento delicato di minacce anarchiche alle istituzioni. Sono abituato alle menzogne contro di me ma non accetto infamie su chi da sempre, tra enormi sforzi e sacrifici, salva vite umane. Aiutare chi è in difficoltà non è una scelta ma un dovere: è folle e gravemente offensivo immaginare che qualcuno abbia voluto far morire delle persone. Solidarietà ai 10.200 donne e uomini della Guardia Costiera. Ci tuteleremo nelle sedi opportune». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.