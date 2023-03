Omnibus, Stefano Candiani: i soccorsi sarebbero partiti se fosse stato lanciato Sos

01 marzo 2023 a

a

a

Polemica sui mancati soccorsi al barcone naufragato nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio al largo della costa di Crotone. I soccorsi non sarebbero partiti perché nessuno aveva lanciato un Sos. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di Omnibus in onda il 1 marzo su La7. Ospite in collegamento era Stefano Candiani, della Lega, che ha sottolineato la necessità di non trarre facili conclusioni. A quanto pare nessuno aveva datop l'allarme e la Guardia Costiera non avrebbe potuto intervenire prima.

"Su questa vicenda si stanno facendo solo tante speculazioni - ha detto Stefano Candiani durante la puntata di Omnibus - Intendendo per speculazione il guardare oltre l'orizzonte e cercando di trarre conclusioni. Dal 2014 sono più di 20mila quelli che purtroppo sono morti in mare e le responsabilità, dunque, sono ben altre rispetto a quelle del ministro dell'Interno Piantedosi. Se fosse stato dato un Sos reale sulla situazione di rischio che correva questa imbarcazione, i soccorsi ci sarebbero stati in maniera efficace come ha sempre fato la Guardia Costiera italiana. Che qualcuno parta dall'assodato che la Guardia Costiera italiana lascia volutamente affondare una barca lo trovo a priori inaccettabile".