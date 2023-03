Il Pd di Schlein imbarca le Sardine e rispunta il "sogno" frisbee di Santori

01 marzo 2023 a

Le Sardine scalano il Pd. Tra i principali sostenitori della mozione Elly Schlein che ha battuto a sorpresa Stefano Bonaccini alle primarie diventando così la prima segretaria della storia dem, c'è infatti Mattia Santori, volto-simbolo del movimento nato a Bologna in opposizione a Matteo Salvini. Per lui si profila un ruolo di peso nel nuovo organigramma del Partito democratico, con l'effetto collaterale che le "battaglie" della Sardina diventino priorità nel Pd di Schlein.

La più famosa e controversa delle proposte di Santori è quella lanciata nell'agosto 2021 quando l’allora candidato Pd alle elezioni comunali di Bologna aveva annunciato il suo "sogno", vale a dire "il primo stadio del frisbee a Bologna”. All'epoca l'associazione che faceva capo a Santori aveva anche ricevuto un finanziamento dal Comune per curare un'area verde e promuovere tornei sportivi tra cui quello di Ultimate Frisbee, la disciplina amata dalla Sardina. Ora la promozione del frisbee sportivo può finalmente imporsi nelle priorità del partito democratico...

Intanto Santori esulta per la vittoria di Schlein alle primarie e respinge le indiscrezioni riportate da diversi organi di stampa: "Non sarò nello staff di Elly Schlein - ha detto martedì 28 febbraio - Noi siamo sempre a disposizione ma il tema è che noi ci fidiamo di Elly. È una persona che è cresciuta in questo mese a livello comunicativo e politico", aggiunge Santori, che spiega:"Elly è da 15-20 anni in un mondo di politici uomini e sa benissimo come non farsi dettare le regole". In merito alla composizione della nuova segreteria del partito, continua, "sarà lei a decidere insieme al suo staff e alla sua squadra. Lei sa benissimo cosa sappiamo fare e io sarò contentissimo se ci sarà una direzione tutta femminile. Il tema non è cosa fa Santori ma dove andiamo e cosa si può fare sul territorio".