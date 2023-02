Il ministro Francesco Lollobrigida annuncia il piano per i migranti legali

28 febbraio 2023 a

Puntare sull'immigrazione legale. E' questa la ricetta del ministro dell'Agricoltura sull'emergenza migranti. Lollobrigida parla esplicitamente della possibilità di accogliere 500mila migranti all'interno del piano messo a punto dal governo. «Dobbiamo dare sempre più l’idea che questo metodo d’immigrazione illegale non è quello corretto per entrare in Italia, anche lavorando meglio sui flussi. Noi abbiamo un piano flussi che è stato disatteso per anni. Può essere organizzato meglio per dare la possibilità a quelli che vengono in Italia per lavorare di avere un trattamento dignitoso e un’offerta di lavoro dignitosa. Solo quest’anno lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500 mila immigrati legali». Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa al termine dell’incontro al Parlamento europeo con gli eurodeputati italiani. «Questo può essere determinato anche attraverso un ragionamento bilaterale e multilaterale con altre nazioni che permetta l’organizzazione dei flussi nei prossimi anni e che garantisca questa formula di migrazione legale - ha aggiunto il ministro - Quella illegale è il primo nemico dell’immigrazione legale e questo è un concetto che qualcuno, prima o poi, dovrà riuscire a imprimere nella testa di quelli che dicono che noi siamo contro l’immigrazione», ha spiegato Lollobrigida. «Noi non siamo contro l’immigrazione, siamo contro l’illegalità», ha concluso il ministro.

«Noi denunciamo un’azione purtroppo criminale da tanti anni rispetto a degli sfruttatori di esseri umani che organizzano un vero e proprio modello di trasporto di persone illudendole di poter trovare lavoro e poi nella maggior parte dei casi non finiscono in un quadro di accoglienza dignitoso - lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida - Da questo punto di vista bisogna tener conto della gravità delle tragedie che, da questo tipo di processo, derivano e bisogna agire in sede europea per evitarlo in ogni modo con una corresponsabilizzazione sempre maggiore di tutte le nazioni europee perché l’Italia ha fatto tutto quello che poteva fare in questi anni. Lo dicono i numeri, non lo diciamo noi», ha aggiunto. «Abbiamo accolto più di ogni altro, abbiamo aiutato più di ogni altro, continueremo a farlo in termini di umanità ma, nello stesso tempo, ci poniamo la questione di come risolvere il problema», ha evidenziato l’esponente del Governo Meloni.