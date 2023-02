Terremoto a sinistra dopo le primarie Pd: arriva l'ennesimo nuovo partito

24 febbraio 2023 a

Nel weekend arriveranno i risultati definitivi sulle primarie del Partito Democratico con la probabile vittoria di Stefano Bonaccini nel duello con Elly Schlein. Quali saranno gli scossoni e i nuovi scenari all’interno della sinistra dopo tale risultato? A spiegarlo è il sito Affari Italiani, che esclude una scissione della candidata perdente, che resterà all’interno del Pd per guidare la minoranza del partito: “Dovrebbe nascere da quel che resta di Articolo 1 non tornato nel Pd una formazione di sinistra pronta ad allearsi alle Comunali, Regionali e poi alle Politiche, forse anche alle Europee, con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Ma sarà un nuovo soggetto politico, Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e i Verdi resteranno al fianco dei Dem”. Non viene però fatto il nome del possibile nuovo leader del progetto politico, mentre viene specificato che non ci sarà alcun legame con Unione Popolare di Luigi De Magistris o con Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo e Francesco Toscano.