Ultimissimi sondaggi politici, Supermedia choc: cosa succede al Pd

Il percorso congressuale pare portare un po’ di ossigeno nel consenso del Pd. Secondo la Supermedia, elaborata da Youtrend per Agi, sale dello 0,7%, attestandosi al 16,9%. Tendenza calcolata nell’arco di due settimane. Evidentemente, per quanto non sia esaltante nei contenuti, il duello Bonaccini-Schlein smuove almeno un po’ i cuori degli elettori. Quella del Pd è l’unica crescita che si ravvisa nel campo dell’opposizione, dove tutte le forze sono affaticate. Dal Movimento 5 Stelle, che cala dello 0,4% attestandosi al 17,3% sino all’alleanza Verdi -Sinistra (-0,2%, attestandosi al 3,4%). Male anche il Terzo Polo, che scende dello 0,3%, arrivando al 7,4%.

Al contrario, continua a sorridere la maggioranza. Fratelli d’Italia e Lega salgono dello 0,4%, collocandosi rispettivamente sul 29,9% e l’8,9%. Mini salita anche per Forza Italia, +0,1%, al 7,1. Nonostante l’agenda molto complessa, continua quindi il buon riscontro presso gli italiani del lavoro dell’esecutivo.