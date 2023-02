Sondaggio Ghisleri: “Meloni ad un passo dal 30%”. Schlein surclassata alle primarie Pd

23 febbraio 2023 a

Un nuovo sondaggio che evidenzia il trionfo del centrodestra ed in particolare di Giorgia Meloni. Nella puntata del 22 febbraio, Porta a Porta, programma condotto da Bruno Vespa su Rai1, ha pubblicato il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, relativo al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale. I dati di Alessandra Ghisleri sono paragonati a quelli dell’ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso: Fratelli d’Italia con il 29.6% (+0.5) risulta essere il primo partito italiano, toccando quasi la soglia psicologica del 30%, seguito dal Partito Democratico con il 17,5% (+0.3). Il Movimento 5 Stelle con il 16.9% (-0.1) si colloca in terza posizione. La Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all’8.1% (-0.5). Forza Italia si attesta al 7.7% (+0.1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (+0.4), mentre +Europa è stabile al 2.4%. Scende Per l’Italia con Paragone al 2.1% (-0.4). Posizione stabile per Noi Moderati allo 0.5%. Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra (FdI-Lega-FI- Noi moderati) raggiungerebbe il 46.8%, mentre il centrosinistra (Pd-Alleanza verdi e Sinistra +Europa) il 22.9%.

Sinistra in preda alla confusione e al panico: scossone Pd-M5S, vola Meloni

Nel corso della puntata del talk show sono stati snocciolati pure i dati relativi alle prossime primarie del Pd. Il 48.2% del campione totale si è espresso a favore di Stefano Bonaccini, mentre tra i soli elettori del Pd la percentuale sale al 55.1%. Il 13.5% del totale degli intervistato ha optato, invece, per Elly Schlein, tra gli elettori del Pd la percentuale è del 21.2%. Gli indecisi sono rispettivamente il 38.3% e il 23.7%. Una strada praticamente impossibile per vedere una leadership di sinistra al femminile.