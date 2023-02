Sondaggio Ixè, Fratelli d'Italia è inarrestabile. Bagarre a sinistra, elettori confusi

22 febbraio 2023 a

a

a

Fratelli d’Italia riguadagna terreno nell’ultimo sondaggio dell’Istituto Ixè, dopo quello di inizio febbraio in cui si era registrata una leggera flessione dopo la discussione sulle accise della benzina. Il partito di Giorgia Meloni fa il botto rispetto al 3 febbraio e sale di 1% pieno, attestandosi al 31,1%. A sinistra regna la confusione e c’è un controsorpasso in vista: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde addirittura lo 0,7%, scendendo al 17,2%, mentre il Partito Democratico, in attesa di capire chi sarà il nuovo leader, rosicchia uno 0,2%, portandosi al 16,9%. Una distanza minima tra i due partiti che si contendono il secondo gradino del podio.

"Berlusconi irritato, Meloni furiosa". Cosa succede nel governo dopo il viaggio a Kiev

Male le altre forze politiche che cercano di ridurre il terreno dai tre big in doppia cifra. La Lega fa segnare un meno 0,2%, scivolando - come riferisce Il Foglio - al 7,6%. Giù anche Forza Italia che vede un tonfo dello 0,8% fino al 6,7%. Gli azzurri di Silvio Berlusconi restano comunque davanti al Terzo Polo della coppia formata da Matteo Renzi e Carlo Calenda: i centristi si guadagnano la fiducia solo del 6,6% degli intervistati (-0,4%). Sempre restando a sinistra c’è un più 0,4% per l’alleanza Sinistra Italiana e Verdi (4,2% complessivo), mentre va molto male a +Europa: la decrescita è dello 0,7%, per un totale del 2,1%. Andando a sommare i partiti delle coalizioni si evince che il centrodestra totalizza il 46,3%, il centrosinistra appena il 23,2%, la metà.