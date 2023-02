Superbonus, Conte si arrampica sugli specchi: “E le spese militari per ammazzare persone?”

21 febbraio 2023 a

Giuseppe Conte va allo scontro con il centrodestra sul Superbonus dopo le modifiche volute dal governo e le accuse al leader del Movimento 5 Stelle, partito che ha partorito la scelta del bonus edilizio: “C’è qualcosa di sbagliato nel ragionamento di Giorgia Meloni, perché non ho mai detto che è una misura che non costava allo Stato. Ho detto che alla transizione potevano partecipare gratis le famiglie. Però, chiedo, se tre miliardi di condono edilizio sono gratis, 800 milioni per le società di calcio sono gratis? È un falso gravissimo che un presidente del Consiglio ripeta a pappagallo un errore contabile gravissimo fatto dal ministro Giorgetti”.

Il presidente del M5S, al termine dell’incontro coi rappresentanti delle imprese edili, ha rincarato la dose, tirando fuori gli aiuti militari dell’Italia per l’Ucraina, impegnata nella guerra contro la Russia: “Non c’è logica politica nel parlare solo della spesa del Superbonus. Parliamo della spesa militare, con cui si va ad ammazzare le persone... Ovviamente - conclude Conte - c’è anche la sicurezza nazionale, ma andiamo a fare le guerre…”.