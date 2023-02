Primarie Pd, sondaggio esplosivo Bonaccini-Schlein: il dato umiliante

18 febbraio 2023 a

Stefano Bonaccini a valanga o Elly Schleyn che "sente" la vittoria, come dichiarato oggi? Si avvicina il verdetto delle primarie del Pd con i due candidati principali che si preparano al duello finale del 26 febbraio. Saranno loro ad andare al secondo, decisivo turno nei gazebo, mentre per il voto dei congressi si attendono i circoli Lazio e Lombardia in virtù della proroga dovuta alle elezioni regionali. Tra il governatore dell'Emilia-Romagnaa e la sua vice, intanto, è guerra dei sondaggi. Una recente rilevazione di Winpoll dava Schlein al 56,3% e Bonaccini al 47,3%, con la candidata alla segreteria dem preferita nel segmento 18-29 (61%), 30-44 (45%) e over 65 (48%).

Risultati in clamoroso contrasto con l'ultimo sondaggio sulle primarie del Pd realizzato da Emg-Different. Ebbene, Bonaccini è il preferito di una forbice di intervistati che va dal 63 e a 67%, mentre per Schlein voterebbe tra il 33 e il 37%. Insomma, la seconda rischia di essere doppiata dal primo. Numeri che però risentono della variabile rappresentata dagli indecisi, ben il 33%. Un dato interessante che emerge dal sondaggio, è quello che vede i sostenitori di Bonaccini più motivati ada andare a votare: solo l'11% di coloro che considerano Schlein la candidata migliore si recheranno alle urne.

Intanto emergono anche nuove indicazioni dall'analisi dei social network. Secondo una ricerca realizzata da Spin Factor in esclusiva per Adnkronos Bonaccini guida la classifica del sentiment social tra i candidati alle primarie Pd, con il 32,21%. A seguire Schlein con il 27,05%, Gianni Cuperlo con il 24,28% e Paola De Micheli con il 22,81%. L'analisi realizzata tramite Human, piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana, prende in considerazioni le conversazioni social avvenute nella settimana dal 10 al 16 febbraio.