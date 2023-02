Vertice sul Superbonus, i crediti fiscali restano come detrazioni d'imposta

20 febbraio 2023 a

Superbonus e bonus edilizi, il governo trova l'accordo con le imprese. Confermato lo stop alla cessione dei crediti fiscali che resteranno come detrazione d'imposta sulle dichiarazioni dei redditi. «Il Governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l’edilizia nella forma delle consuete detrazioni d’imposta dalla dichiarazione dei redditi». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chgi, diffusa al termine degli incontri a Palazzo Chigi sul Superbonus.

Un incontro andato «complessivamente bene» e dove emersa «la condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti» che la scelta del governo sui bonus edilizi fosse inevitabile. Così fonti di Palazzo Chigi commentano il clima degli incontri tra il governo e i player finanziari e imprenditoriali interessati dallo stop alla cessione del superbonus e degli altri bonus edilizi deciso dal governo per garantire la tenuta dei conti pubblici e non sacrificare le misure sociali contro il caro-energia. «Si è notata una condivisione che, sentendo gli interventi, era già concreta nella sensibilità di ciascuno - spiegano le fonti - erano tutti consapevoli che la situazione non poteva andare avanti. Si è trattato di un’inevitabile presa d’atto, un passaggio obbligato, nel quale si è impostato un percorso per trovare una soluzione agli affetti negativi» dello stop ai bonus per l’edilizia.

Soddisfazione viene espressa anche dalle imprese che hanno partecipato al vertice. Il governo ha aperto alla possibilità che i crediti siano gestiti dalle banche attraverso l’utilizzo degli F24. Così i rappresentanti delle imprese - Ance, Confartigianato, Confapi, Confimi edilizia, e Cna - dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il governo sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi, tra cui il superbonus. La questione dei crediti incagliati - viene spiegato - è quella che preoccupa di più le imprese.