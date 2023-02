Superbonus, "neanche Draghi ci era riuscito". La lode a Meloni gela De Gregorio

20 febbraio 2023 a

Neanche Mario Draghi era riuscito a intervenire su quella che un suo ministro ha definito una truffa colossale. Parliamo del Superbonus edilizio 11, alle cui distorsioni il governo di Giorgia Meloni ha dovuto mettere un argine. Il direttore del Foglio Claudio Cerasa domenica 19 febbraio è stato ospite nel salotto di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo: “Nel momento in cui è stato fatto l’Italia aveva bisogno di ripartire, quindi l’intenzione era giusta per sbloccare l’economia, ma il problema - come spesso accade con il Movimento 5 Stelle - è che le buone intenzioni si trasformano in disastri di natura finanziaria”.

"Senza intervento addio Manovra". Meloni difende lo stop al superbonus

Poi snocciolo ai numeri: “Oggi il Superbonus e i bonus edilizi sono costati 120 miliardi in tre anni. Il Pnrr vale 190 miliardi, le truffe - solo quelle accertate - valgono 4 miliardi. Ci sono circa 50 miliardi di costi imprevisti di tutti quei bonus edilizi. Anche un ministro molto sobrio come Daniele Franco ha detto che questa è stata la più grave truffa della storia della Repubblica. Mario Draghi non ci è riuscito". Insomma, tira le somme Cerasa, "Meloni sta facendo delle cose che neanche Draghi è riuscito a fare”.

"Sul superbonus hanno mentito agli italiani". Crosetto a valanga

Il giornalista ha spiegato cosa ha impedito a Draghi di intervenire sul bonus edilizio: “Un po’ una questione di tempo, un po’ perché il primo azionista della sua maggioranza erano i 5 Stelle e quindi se voleva andare avanti con il governo" non poteva toccare un provvedimento simbolo. "Meloni segue l’agenda Draghi sulle questioni economiche e più incredibilmente il Pd segue l’agenda Conte. Oggi le grandi battaglie economiche del Pd sono difendere il reddito di cittadinanza e il Superbonus", conclude.