Superbonus 110, Fratelli d'Italia mostra i dati: "La prova del flop disastroso"

20 febbraio 2023 a

a

a

Un enorme flop. Già le parole del premier Giorgia Meloni erano state nette sul caso Superbonus: nella nuova puntata domenicale della rubrica social "Gli appunti di Giorgia" in cui affrontava anche altri temi, (dall'esito delle elezioni regionali ai risultati del Consiglio europeo, passando per il Pnrr, la sicurezza e il contrasto al caro bollette) il presidente del Consiglio aveva spiegato come la misura fosse stata scritta così male e gestita altrettanto male da generare una mole enorme di problemi.

"Sul superbonus hanno mentito agli italiani". Crosetto a valanga

Il decreto sui bonus edilizi approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri, che nelle ultime ore ha acceso il dibattito politico e non solo, è diventata la questione principale che agita così le opposizioni contro il governo. Ma adesso i dati ufficiali, messi nero su bianco dal viceresponsabile nazionale Mondi e attività produttive di Fratelli d'Italia, Lino Ricchiuti, non lasciano più dubbi: sono la prova del disastro: “I dati ufficiali non lasciano adito a dubbi - dichiara Ricchiuti - il Superbonus 110, così tanto voluto dai grillini, è stato un enorme flop. Con soldi pubblici abbiamo ristrutturato 321.050 tra ville e villette di privati e solo 51.247 condomini, per un totale di 373.203 lavori ammessi. Si tratta del 3,1% del totale degli immobili ad uso abitativo per una spesa di oltre 70 miliardi. In media il valore di seconde case in montagna è lievitato di oltre un terzo. Ogni italiano ha pagato questo incremento di tasca propria, anche chi non ha casa di proprietà, chi sta pagando la sua nuova casa con i mutui variabili fuori controllo e chi aveva già ristrutturato qualche anno fa a sue spese magari con un mutuo. Tutto ciò accadeva mentre le case di edilizia popolare continuavano a cadere a pezzi. Il Superbonus 110, insomma, è un vantaggio per pochi a carico di tanti. E questi pochi si arrabbiano pure: che vergogna! Ora promettiamo tutto il nostro impegno per disincagliare i crediti delle imprese bloccati da oltre un anno per sanare i danni provocati dai giallorossi”.