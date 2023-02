Sondaggio sulle primarie Pd: non c'è storia, ecco il nome del vincitore

18 febbraio 2023 a

Si entra nel vivo nella sfida per la leadership del Partito Democratico, che deve riprendersi dopo la sconfitta alle elezioni politiche con il centrodestra e l’addio al Lazio, con la salita al potere di Francesco Rocca dopo la giunta guidata da Nicola Zingaretti. Ma le primarie sono una partita già decisa, almeno stando al sondaggio realizzato per Affaritaliani da Lab 21.01. La rilevazione, pubblicata il 17 febbraio non ammette dubbi: sarà Stefano Bonaccini l’incaricato del rilancio del Pd dopo l’esperienza di Enrico Letta, che era tornato da Parigi per risollevare le sorti della sinistra ed ha chiuso la sua avventura con grandi ko.

“Secondo lei chi sarà il nuovo segretario del Partito Democratico?” è questa la domanda posta agli elettori dem. Andando a vedere nello specifico i numeri del sondaggio si evince che il governatore dell'Emilia Romagna ha ottenuto il 50,2%, con un +0,8% rispetto alla rilevazione precedente del 6 gennaio, delle preferenze tra gli elettori del Pd. Elly Schlein, la sfidante principale, è costretta a fermarsi al 39,2% in calo dell’1% rispetto all’inizio del 2023. I due big si spartiscono la torta, lasciando le briciole a Paola De Micheli e Gianni Cuperlo: appena il 10,6% sceglie altri candidati. Una gara senza storia, in cui Schlein non è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale.