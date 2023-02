Soffiata di Verderami su Meloni: “Cosa sta preparando per il centrodestra”. Via all'Operazione Valchiria

14 febbraio 2023 a

“C’è la necessità di accelerare una riflessione sulla riorganizzazione dell’alleanza. Un compito che potrà assumersi solo Giorgia Meloni”. Neanche il tempo di festeggiare il risultato delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio che il presidente del Consiglio pensa a come rafforzare il governo. Fratelli d’Italia si è confermato ben al di sopra di Lega e Forza Italia senza farli però sparire e come sempre ogni appuntamento elettorale locale ha delle conseguenze sulla politica nazionale. “Alla premier spetterà dunque sciogliere un nodo assai intricato, immaginando di ‘riorganizzare il centrodestra’ senza romperlo” l’analisi di Francesco Verderami sul Corriere della Sera in merito alla situazione che si è venuta a creare.

A pochi giorni dalle primarie altra batosta per il Pd

Il quotidiano riferisce anche di un fermento all’interno di Forza Italia: “Nei giorni scorsi si parlava di un’imminente ‘operazione Valchiria’, la separazione cioè degli incarichi di partito da quelli di governo. Ed è ovvio che una simile operazione avrebbe dei riflessi sull’esecutivo”. Inoltre Meloni e i suoi si interrogano sul calo d’affluenza, con numeri negativi mai visti. Anche se uno dei suoi più stretti collaboratori fornisce una lettura: “Il calo di elettori c’è stato. Ma non è giusto raffrontare il dato con quello del 2018, perché allora in Lombardia e nel Lazio si votò lo stesso giorno delle Politiche”. Una situazione che apre sempre di più la strada al presidenzialismo.