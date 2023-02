Giorgia Meloni, la foto che umilia la sinistra dopo le regionali

14 febbraio 2023 a

Il palco di Sanremo 2023 trasformato in palco elettorale dove il processo al governo si è rivelato fatale per il centrosinistra. I dati delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia parlano chiaro e anche il web si scatena sul caso Festival. "Giorgia Meloni si congratula con i veri sostenitori della campagna elettorale del centrodestra" recita il meme virale sul web dopo i risultati del voto.

Nell'immagine i grandi protagonisti all'Ariston: Chiara Ferragni, Paola Egonu, Amadeus e il dibattutissimo bacio in bocca tra il rapper Fedez e la cantante in gara Rosa Chemical. Al centro della foto il premier Giorgia Meloni che sghignazza dopo il trionfo del centrodestra e l'imminente rivoluzione in Rai che il governo avrebbe in mente, soprattutto dove il Festival. "Hanno favorito il clamoroso successo in Lazio e in Lombardia. Rassicurati anche i vertici Rai: saranno riconfermati a vita" si legge ancora nel meme che ridicolizza la sinistra e lo show a Sanremo.